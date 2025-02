Angela Bassett: "Ich habe einen Oscar für meine Rolle in Black Panther verdient"

HQ

In einem kürzlich veröffentlichten Interview reflektiert Angela Bassett über ihre Niederlage bei der Oscar-Verleihung vor einigen Jahren, als sie für ihre Rolle als Königin Ramonda in Black Panther: Forever als beste Nebendarstellerin nominiert wurde. Wie weithin bekannt, ging die Statuette an Jamie Lee Curtis für ihre Darstellung in dem gefeierten Film Everything Everywhere All At Once. Bassett drückte ihre große Enttäuschung über das Ergebnis aus und erklärte, dass sie glaubte, den Sieg verdient zu haben.

"Ich fand es interessant. Interessant, dass ich nicht enttäuscht sein durfte über ein Ergebnis, von dem ich dachte, dass ich es verdient hätte."

Sie fuhr fort zu beschreiben, wie sie es für offensichtlich hielt, dass der Preis an sie hätte gehen sollen.

"Ich liebe es, Menschen zu applaudieren, aber in diesem Moment... Nein, ich habe investiert: Zeit investiert, gute Arbeit im Laufe der Zeit geleistet. Ich dachte nicht, dass das ein Geschenk war. Ich dachte, das sei eine Selbstverständlichkeit."

Erwähnenswert ist, dass Bassett im Jahr darauf mit einem Ehrenoscar ausgezeichnet wurde. In ihrer Dankesrede nutzte sie die Gelegenheit, um denjenigen Tribut zu zollen, die ihr den Weg geebnet haben, darunter Ruby Dee, Diahann Carroll, Cicely Tyson und Rosalind Cash.

Glaubst du, Bassett hätte einen Oscar für ihre Rolle in Black Panther gewinnen sollen?