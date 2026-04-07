Andy Serkis kehrt als Alfred in The Batman - Part II zurück, die Dreharbeiten beginnen im Juni

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Alfred hatte vielleicht eine große gesundheitliche Angst durch eine Explosion im ersten Film, aber Andy Serkis wird in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von The Batman wieder Batmans Lieblings- und einziger Butler spielen.

Serkis bestätigte dies in einem Interview mit Collider, in dem er enthüllte, dass die Filmemacher von The Batman - Part II seinen Zeitplan anpassten, um ihn in den Film einzubauen. Er hat außerdem eine weitere große Franchise-Rückkehr, da er Regie führt und voraussichtlich die Hauptrolle in Der Herr der Ringe: Die Jagd auf Gollum spielt, der im nächsten Dezember im Kino erscheinen soll.

Als langjähriger Mitarbeiter von Regisseur Matt Reeves scheint Andy Serkis sehr begeistert zu sein, für The Batman - Part II zurück zu sein. "[Reeves] ist ein erstklassiger Autor und Regisseur, wie Sie wissen. Er wollte sich wirklich Zeit lassen, um sicherzugehen, dass es wirklich richtig ist, und es ist ein unglaubliches Drehbuch. Das ist es wirklich. Es ist so emotional und sehr kraftvoll, deshalb freue ich mich sehr darauf", sagte Serkis.

Es sieht so aus, als müsste er nicht lange warten, um zum Shooting zu kommen. Laut Deadline wird The Batman - Part II im Juni in London mit den Dreharbeiten beginnen. Das mag Gotham etwas anders aussehen lassen als das Setting von Liverpool, das wir beim letzten Mal gesehen haben, aber wir sind sicher, dass Reeves sein schmutziges Aussehen von Batmans Stadt beibehalten wird.