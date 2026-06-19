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Wenn Sie sich mit allen britischen Politikthemen nicht auf dem neuesten Stand befinden, fragen Sie sich vielleicht, warum so viel Aufruhr um eine Kommunalwahl im Nordosten des Landes entsteht. Im Grunde sorgt es für Schlagzeilen, da der ehemalige Abgeordnete und derzeitige Bürgermeister der Gegend, Andy Burnham, die Wahl nutzen will, um seine Kampagne offiziell zu starten, um Premierminister Keir Starmer für die Position des Vorsitzenden der Labour-Partei herauszufordern. Es ist im Grunde der nächste Schritt in diesem großen Machtverlust und wird von den Wählern mit großer Unterstützung aufgenommen.

Die Nachwahl in Makerfield fand gestern statt, und die Stimmen sind eingegangen und haben dazu geführt, dass Burnham die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewonnen hat. Laut dem Stadtrat von Wigan erhielt Burnham fast 25.000 Stimmen, was deutlich mehr als die Hälfte der insgesamt angebotenen Stimmen ist, und fast 10.000 mehr als der zweitplatzierte Reform-UK-Vertreter Rob Kenyon erreichte. Das bedeutet, dass Burnham als Abgeordneter für das Gebiet gewählt wurde.

Über dieses Ergebnis sprach Burnham kurz, wo er ( laut BBC News) erwähnte, dass dies ein "Wendepunkt" für das Vereinigte Königreich sei und dass es Labour nun eine "letzte Chance gibt, sich zu verändern" und sich auf die nächste Parlamentswahl vorzubereiten, sowie Burnham in die führende Position zu bringen, falls Starmer überhaupt vom Premierministeramt zurücktreten sollte.

Was die übrigen Ergebnisse der Nachwahl betrifft, so zeigte Restore Britain großes Interesse, die Konservativen fielen deutlich auf unter 1.000 Stimmen, die Grünen kamen vor den Liberaldemokraten, und die führende unabhängige Partei unter der Führung des Weltraumpolitikers Count Binface kam mit 95 Stimmen dicht dahinter.