Andere The Batman-Spin-offs befinden sich in einem "frühen Stadium"

Es scheint, dass weitere Spin-offs, die in der Welt von Matt Reeves' The Batman spielen, erscheinen werden. Zumindest sagt das die ausführende Produzentin und Showrunnerin von The Penguin, Lauren LeFranc, die bestätigte, dass sie sich in der Entwicklung befinden.

Im Gespräch mit Deadline sagte LeFranc auf die Frage nach anderen Spin-offs: "Wir befinden uns in einem frühen Stadium." Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir für einige Zeit nichts Wesentliches sehen werden, aber da noch mehr als zwei Jahre bis zur Fortsetzung von The Batman zu warten sind, bleibt viel Zeit für eine Spin-off-Serie, um uns einen weiteren Vorgeschmack auf Gotham zu geben.

In Bezug auf The Penguin Staffel 2 sagte LeFranc, dass sie beabsichtigte, die Serie zu einer limitierten Serie zu machen, und diese Absichten erfüllt hat. "Ich habe alles vollständig verdreht", sagte sie. Wenn eine zweite Staffel gedreht werden sollte, müssten einige Dinge zuerst passieren. "Abgesehen von Colin (Farrell) hängt es davon ab, ob es eine Geschichte gibt, die wir reicher machen können als das, was wir bereits gemacht haben."

Würdest du The Penguin Staffel 2 wollen? Oder ein anderes The Batman-Spin-off?