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Die österreichische Spielerin (in Russland geboren) Anastasia Potapova schrieb beim Madrid Open Geschichte, indem sie als erste "Lucky Loserin" ein WTA Masters 1.000-Halbfinale erreichte, als sie am Mittwoch Karolina Pliskova mit 6:1, 6:7, 6:3 besiegte und am Donnerstag um 21:30 Uhr MESZ ein Halbfinale gegen die ukrainische Weltranglisten-23-Nummer 23 Marta Kostyk sicherte.

Potapova verlor in der Qualifikation des Wettbewerbs, spielt aber nur in Madrid, weil sie einen Spieler ersetzt hat, der sich zurückgezogen hat. Um diese Phase zu erreichen, musste sie jedoch drei weitere Rivalinnen besiegen, darunter die Weltranglisten-Nummer 2 Elena Rybakina, und zwar in zwei Sätzen im Achtelfinale.

Potapova, 25, ist derzeit auf Platz 56 der Weltrangliste, erreichte 2023 ihre Spitzenplatzierung als Nummer 21 und hat drei WTA-250-Turniere in Istanbul, Linz und Siebenbürgen gewonnen. Ihre Halbfinals in Madrid sind bereits ihre beste Platzierung in einem großen Turnier überhaupt; und sie erreichte letzten Monat ihr größtes Finale beim Linz Open in Österreich, wo sie gegen Mirra Andreeva verlor.

Potapova wurde in Russland geboren und wechselte im Dezember 2025 ihre Zugehörigkeit zu Österreich und wurde offiziell die höchstplatzierte österreichische Spielerin und verdrängte Julia Grabher. 2023 erhielt sie von der WTA eine formelle Verwarnung, weil sie ein Fußballtrikot von Spartka Moskau trug, das aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine als ungeeignet galt, aber sie argumentierte, dass dies keine politische Aussage sei und sie schon immer ein Fan der Fußballmannschaft gewesen sei.

Potapova schreibt dem Auftritt seines Freundes im dritten Satz im Publikum (ebenfalls Tennisspieler Tallon Griekspoor, Rang 33 in der ATP) zu, der ihr mentale Stärke gab, das Match zu überstehen, nachdem sie drei Spiele in Folge im zweiten Satz verloren hatte, als sie mit 5:3 führte.