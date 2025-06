Amplitude's Endless ist das nächste Spiel, das in einer TV-Serie adaptiert wird

HQ

Der IP-Goldrausch für Videospiele geht im Film- und Fernsehbereich weiter. Es fühlt sich so an, als würde fast jeden Tag ein anderes Projekt angekündigt, das die Absicht offenbart, ein berühmtes Spiel in die Kinos oder auf Streaming-Dienste zu bringen. Der nächste Punkt auf dieser Liste dreht sich um die Franzosen Amplitude Studios, die kürzlich unabhängig geworden sind, nachdem sie Sega im November 2024 verlassen haben, und es ist ihr Endless -Franchise, das adaptiert werden soll.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass die Produktionsfirma Passion, genauer gesagt das Pariser Studio, die Arbeit an einer Animationsserie leitet, die im Endless -Universum angesiedelt ist. Es wird nicht auf einem einzelnen Projekt der Franchise basieren, sondern "diese Welt vertiefen und sie in einem neuen Format zum Leben erwecken, indem es die Spiele und das episodische Storytelling in einer zusammenhängenden, langfristigen Vision verbindet".

Für diejenigen, die die bisherigen Animationserfahrungen von Passion nicht kennen: Das Studio hat an Love, Death + Robots und der Vorschulserie Apple TV+ Not a Box gearbeitet, die am 13. Juni startet.

Romain de Waubert de Genlis, CEO und Mitbegründer von Amplitude, sagte über die Anpassung von Endless: "Endless ist ein Universum, das wir seit Jahren mit Leidenschaft gestalten, Hand in Hand mit unserer Community. Zu sehen, wie es durch diese Partnerschaft mit Passion Pictures einen neuen Sprung nach vorne macht, ist wirklich ein Traum, der wahr wird. Wir sind stolz auf diese Zusammenarbeit und können es kaum erwarten, zu sehen, wie das Abenteuer in einem völlig neuen Format zum Leben erweckt wird."

Das Premierendatum des Projekts ist unklar, ebenso wie der genaue Ort der Premiere. Es wird wahrscheinlich auf einer Streaming-Plattform sein, aber die Frage ist, welche...