Vom 27. Mai bis zum 3. Juni, um 16:59 Uhr könnt ihr im Epic Games Store kostenlos die PC-Version von Among Us abstauben. Für den Titel zahlt ihr auf anderen Plattformen zwar auch nur ein paar Euro, aber wer noch nicht hat, darf nun auf Kosten von Epic Games zugreifen. Welches Spiel uns nächste Woche im Epic Games Store erwartet, ist nicht bekannt. Ihr könnt Among Us übrigens auch in einer teuren Sammlerausgabe kaufen, wenn ihr unbedingt Geld ausgeben wollt.