Limited Run spendiert Among Us eine verdächtige Collector's Edition

Fast drei Jahre nach der Veröffentlichung erhält Among Us dank Limited Run Games eine physische Collector's Edition auf dem PC. Diese Sammlerausgabe kostet 80 US-Dollar, also fast 20 Mal so viel, wie das Basisspiel (n=4 Euro). Die Preissteigerung von 1.600 Prozent ist damit zu erklären, weil der Sammleredition ein roter Notfallknopf beiliegt, der bei Betätigung Geräusche aus dem Spiel abspielt. Eine CD mit Konzept-Artworks und Entwicklerinterviews, sowie ein beidseitig bedrucktes Poster plus Steelbook lassen sich in der Box ebenfalls finden. Die Vorbestellungen sollen am 11. Mai starten und bis zum 27. Juni laufen.