Among Us: Luftschiff-Karte hebt in zwei Wochen ab

You're watching Werben

Dass Among Us einmal so groß werden würde, damit hat niemand gerechnet - nicht einmal die Entwickler selbst. Innersloth hat längst an einem anderen Projekt gearbeitet und musste sich umstellen, als das Thema plötzlich wieder aufflammte. Sie mussten ihr Team vergrößern und lernen, im Rampenlicht zu stehen. Das exponentiell gestiegene Interesse bringt neue Herausforderungen mit sich, etwa wenn Probleme am Spiel entdeckt wurden, von denen zuvor noch niemand wusste. Oder wenn man auf einmal dafür verantwortlich ist, dass sich andere Menschen nicht benehmen.

Bevor uns die Entwickler mehr über die neue Karte verraten, die bereits im November angekündigt wurde, bedanken sie sich deshalb erst einmal aufrichtig für das viele Verständnis, das ihnen die Menschen entgegenbringen.

Ende März wird das Luftschiff im Spiel bereitstehen. Ihr werdet euch zu Beginn des Matches entscheiden können, wo ihr auf der Karte starten möchtet und müsst Leitern benutzen, um euch zwischen verschiedenen Ebenen hin und her zu bewegen. Neue Nebenaktivitäten/Minispiele wollen gelernt werden und es wird simple Moderationsmöglichkeiten geben, um toxische Teile der Among-Us-Community zu reporten, stellt Innersloth heraus.

Worüber die Entwickler auch sehr offen schreiben, ist der Umstand, warum die Arbeiten so lange gedauert haben. Einer der Gründe: Die fünf Kernmitglieder von Innersloth sind nach nun fast einem sehr aufregenden Jahr ganz schön erschöpft. Im Detail erklärt uns die Kommunikationschefin Victoria Tran, auf welche Hürden das kleine Team im Alltag immer wieder stößt und wie zermürbend das oftmals ist. Auch das Thema Crunch wird dabei angestoßen, denn das ist ein Teil des Alltags der Entwickler. Dennoch sind sie dankbar für die vielen Spieler von Among Us.