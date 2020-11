Among Us: Innersloth gewährt luxuriösen Ausblick auf kommende Karte

You're watching Werben

Die Entwickler von Innersloth sprechen schon seit einiger Zeit davon, ihrem beliebten Spiel Among Us eine neue Karte spendieren zu wollen. Diese Woche konnten wir einen ersten Ausblick darauf werfen, denn das Team präsentierte ein erstes Bild ihrer Arbeit. Auf Twitter teilte das Team ein Foto von etwas, das uns an ein Kreuzfahrtschiff erinnert. Wir sehen eine Reihe verschiedener technologischer Instrumente, sowie einen Stuhl in der Mitte des Raumes in erhöhter Position. Es könnte sich hierbei also auch um die Brücke eines futuristischen Raumschiffs handeln. Die vollständige Enthüllung wird im Zuge der Game Awards am 11. Dezember stattfinden.

Quelle: Innersloth.