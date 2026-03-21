Amazon will wieder ins Handygeschäft – diesmal mit KI

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Obwohl ihr erster Versuch einer der größten Flops der Branche war, wird nun berichtet, dass Amazon ein Comeback plant, ein Jahrzehnt nach dem katastrophalen Start des Fire Phone.

Die neue Initiative, intern als "Transformer" bekannt, soll sich auf KI konzentrieren und soll ein persönlicher Assistent sein, den man mit sich trägt, mit tiefer Integration in Alexa und andere Amazon-Dienste – vom Einkaufen bis zum Streaming. Eine klare Veränderung im Vergleich zum Fire Phone, das bei seiner Einführung 2014 zu einem der größten Misserfolge des Unternehmens wurde. Es war teuer, hatte eine magere Auswahl an Apps und seine "Funktionen" fühlten sich größtenteils wie eine Liste von Gimmicks an.

Diesmal scheint Amazon die Dinge von Grund auf neu denken zu wollen. Gerüchte deuten auf eine stärker KI-gesteuerte Benutzeroberfläche hin, vielleicht sogar ohne einen traditionellen App-Store. Gleichzeitig besteht das klare Ziel, das Telefon zu einer ständigen Verbindung zwischen dem Nutzer und dem Amazon-Ökosystem zu machen – was, wenn wir zynisch sind, auch noch mehr Daten bedeutet.

Das Problem ist natürlich, dass der Wettbewerb hart ist. Apple und Samsung stehen komfortabel an der Spitze, und es wird viel brauchen, damit Amazon erfolgreich in den Kampf um die verbleibenden Krümel einsteigt.

Glaubst du, Amazon hat eine Chance auf ein Comeback auf dem mobilen Markt?