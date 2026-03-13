Amazon-Drohneneinheit verlässt Branchengruppe wegen Sicherheitsstreit

HQ

Die Drohnenabteilung von Amazon hat sich aus der Commercial Drone Alliance zurückgezogen, da es Meinungsverschiedenheiten über Sicherheitsvorschriften für kommerzielle Drohnenoperationen gibt.

Amazon Prime Air teilte mit, dass das Bündnis Regulierungsvorschläge ablehne, die verlangen, dass Drohnen Erkennungs- und Ausweichsysteme tragen, die Kollisionen mit bemannten Flugzeugen verhindern sollen. In einem von Reuters eingesehenen Schreiben erklärte das Unternehmen, dass die Haltung der Gruppe zu wichtigen Sicherheitsfragen "unvereinbar" mit den Sicherheitsstandards von Prime Air sei.

Prime Air erklärte, dass seine eigene Detect-and-Avoid-Technologie bereits in mehr als 70.000 Flügen getestet wurde und für die sichere Ausweitung der Drohnenlieferungen unerlässlich ist. Die Entscheidung verdeutlicht die wachsenden Spannungen in der sich schnell entwickelnden Drohnenindustrie, da Regulierungsbehörden und Unternehmen darüber debattieren, wie streng die Sicherheitsanforderungen sein sollten, bevor groß angelegte kommerzielle Drohnendienste weit verbreitet werden.

Wie Prime Air in seinem Brief schrieb:

Dies erfordert strenge, fähigkeitsbasierte Standards – einschließlich Anforderungen, die Drohnentechnologien vorschreiben, die nicht kooperativ bemannte Flugzeuge erkennen können. Das Risiko einer Drohnenkollision mit einem bemannten Flugzeug ist nicht theoretisch.