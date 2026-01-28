Amazon deutet auf neue globale Entlassungen hin, nachdem versehentlich interne E-Mails verschickt wurden

HQ

Amazon hat eine neue Runde globaler Stellenstreichungen angekündigt, nachdem eine interne E-Mail über die Entlassungen versehentlich mit den Mitarbeitern geteilt wurde. Mitarbeiter von Amazon Web Services erhielten eine Einladung zu einem Treffen von einem leitenden Führungskräften, in dem ein Entwurf einer Nachricht enthielt, in der mitgeteilt wurde, dass Mitarbeiter in den USA, Kanada und Costa Rica bereits über ihre Entlassungen informiert worden seien, obwohl solche Mitteilungen offenbar nicht verschickt wurden.

Laut The Guardian beschrieb die E-Mail, unterzeichnet von Colleen Aubrey, Senior Vice President für angewandte KI-Lösungen bei AWS, die Kürzungen (intern als "Project Dawn" bezeichnet) als einen schwierigen, aber notwendigen Schritt, um das Unternehmen für zukünftigen Erfolg zu positionieren. Amazon hat die Entlassungen noch nicht offiziell bestätigt, obwohl in den letzten Tagen Berichte über eine zweite Welle von Entlassungen kursierten, nachdem das Unternehmen im Oktober angekündigt hatte, 14.000 Unternehmenspositionen abzuschaffen.

Die Entwicklung unterstreicht Amazons anhaltende Bemühungen, die Kosten nach dem pandemiebedingten Einstellungsschub zu senken, wobei Cloud-Computing- und Einzelhandelsabteilungen voraussichtlich am stärksten betroffen sein werden. Dies geschieht auch, während der Druck in den Logistik- und Technologiesektoren wächst, wobei UPS Pläne ankündigt, in diesem Jahr bis zu 30.000 Arbeitsplätze abzubauen und gleichzeitig die Lieferungen mit niedrigeren Margen, die an Amazon gebunden sind, zurückzufahren, was eine größere Verschiebung hin zu schlankeren Abläufen in der gesamten Branche unterstreicht.