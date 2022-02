Am Valentinstag können PC-Spieler Children of Morta zusammen im Online-Koop angehen

HQ

Ende 2019 haben die Entwickler von Dead Mage einen Update-Fahrplan skizziert, der sieben große Updates für das kleine Indie-Roguelite Children of Morta vorsah. Die Pläne verzögerten sich, doch mit der Zeit konnte das polnische Unternehmen beinahe alle selbstgesteckten Ziele abhaken. In wenigen Tagen werden sie ihr Versprechen von damals erfüllen.

Am 14. Februar werden PC-Spieler auf Steam in der Lage sein, Children of Morta im Online-Koop auszuprobieren. Das letzte Update des Dungeon-Crawlers wird es zwei Mitgliedern der Bergson-Familie erlauben, sich gemeinsam der Verderbnis zu stellen, selbst wenn sie nicht physisch zusammenkommen können. Ein Termin, an dem Konsolenspieler mit dem Update rechnen dürfen, wurde noch nicht mitgeteilt, da das Entwicklerstudio zuerst sicherstellen möchte, dass die Anpassungen die Erwartungen der jeweiligen Nutzer erfüllen.