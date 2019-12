Children of Morta bekommt Online-Koop, neue Level, Ausrüstung und Herausforderung in 2020

Entwickler Dead Mage und Publisher 11 bit Studios haben heute eine Roadmap mit geplanten Inhalten für ihr Roguelite-RPG Children of Morta vorgestellt. Das Game ist seit dem Herbst auf verschiedenen Plattformen erhältlich und wird im kommenden Jahr viele kostenlose und eine kostenpflichtige Zusatzerweiterung erhalten.

Mit dem sogenannten Schrein der Herausforderung erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad des Spiels, das im Zusammenhang mit dem New Game+ sicher wieder einige Fans zurück in das Spiel locken wird. All eure freigeschalteten Upgrades und Zusatzeffekte werden in einen neuen Spieldurchgang kopiert, sogar die unterschiedlichen Charaktere stehen von Anfang an zur Verfügung. Darüber hinaus wird es ein Gegenstandspaket mit über 20 neuen Items geben, darunter göttliche Artefakte und andere Vorteile.

An einem Punkt wird Dead Mage zufällige Begegnungen einführen und obwohl die Beschreibung bereits Aussagekraft beinhaltet, haben wir diesbezüglich nichts Konkreteres erfahren. Ein neuer spielbarer Charakter wird 2020 in Children of Morta zu sehen sein, gefolgt von Online-Koop mit dem Update "The Fellowship Sanctuary". Um den richtig auszunutzen soll nächstes Jahr eine Wellenherausforderung mit Feinden, Minibossen und einem neuen Bossgegner bereitstehen. Mit dem sogenannten Treasure-Update gelangen 30 weitere Gegenstände ins Spiel.

All diese Inhalte sollen kostenlos für die Spieler von Children of Morta zur Verfügung stehen - aufgrund des großen Erfolgs des Titels kann sich Dead Mage diese Behandlung leisten. Tatsächlich ist nur die Erweiterung "Uncharted Lands" kostenpflichtig, da das DLC die Bergson-Familie in ein neues Abenteuer verwickelt. Wir erhalten eine Hauptquest, ein neues Ereignis in unserem trauten Heim und einen weiteren, spielbaren Helden. Natürlich wird es auch neue Feinde geben. Wie teuer und umfangreich das Add-On wird, ist noch nicht bekannt.

