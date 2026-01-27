Alles, was Sie über die Weltuntergangsuhr wissen müssen, bevor sie am 27. Januar aktualisiert wird

HQ

Während Sie das lesen, ist die Menschheit nur noch Sekunden von einer Katastrophe entfernt. Wörtlich. Heute versammeln sich Experten, um die Weltuntergangsuhr anzupassen, das deutliche Symbol dafür, wie nah wir der globalen Katastrophe sind. Aber was bedeutet das wirklich, und sollte man anfangen, Vorräte zu horten?

Was ist die Weltuntergangsuhr?

Die Weltuntergangsuhr ist keine buchstäbliche Uhr, die bis zum Ende der Welt herunterzählt. Gegründet 1947 vom Bulletin of the Atomic Scientists, ist es ein metaphorisches Maß für existenzielle Bedrohungen für die Menschheit. Anfangs war die Hauptsorge die Atomwaffen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Was passiert heute?

Heute konsultiert das Wissenschaftlergremium (darunter Experten für Klimawandel, Nukleartechnologie, KI und Sicherheit) mit Nobelpreisträgern, um die Uhr zu stellen, meist jeden Januar basierend auf globalen Entwicklungen. Je näher die Hände an Mitternacht sind, desto näher sind wir metaphorisch an der "Zerstörung der Welt". Das könnte einen Atomkrieg, eine Klimakatastrophe oder einen KI-gesteuerten Zusammenbruch wesentlicher Systeme bedeuten.

Wo ist die Uhr jetzt?

Letztes Jahr wurde die Weltuntergangsuhr auf 89 Sekunden vor Mitternacht gestellt: die nächstgelegene aller Zeiten. Dies spiegelte ein Jahr großer Krisen wider: den Russland-Ukraine-Konflikt, Spannungen im Gazastreifen, Klimanotstände und zunehmende politische Instabilität weltweit.

Was passiert, wenn die Uhr Mitternacht schlägt?

Mitternacht auf der Weltuntergangsuhr ist kein Feuerwerk: Es ist eine Warnung. Es symbolisiert, dass die Menschheit es nicht geschafft hat, eine globale Katastrophe zu verhindern. Das könnte ein Atomkrieg, eine Klimakatastrophe oder ein technologischer Zusammenbruch sein, der durch KI angetrieben wird. Es ist eine Erinnerung, kein buchstäblicher Countdown...

Warum könnte die Uhr dieses Jahr näher rücken?

Experten warnen, dass die aktuellen geopolitischen Spannungen, Klimauntätigkeit und rasante KI-Entwicklungen die Zeit noch näher an Mitternacht verschieben könnten. Kurz gesagt, die Weltuntergangsuhr ist ein Barometer für das Risiko. Ihre Bewegung ist nicht die Apokalypse selbst: Sie ist ein Aufruf zum Handeln, eine Erinnerung daran, dass die heutigen Entscheidungen die Menschheit entweder näher an die Katastrophe bringen oder uns vom Abgrund zurückziehen können.

Wie nah sind wir dem Ende der Welt gekommen?

Jahr: Minute bis Mitternacht



2025: 1.29



2023: 1.5



2020: 1.67



2018: Zwei



2017: 2.5



2015: Drei



2012: Fünf



2010: Sechs



2007: Fünf



2002: Sieben



1998: Neun



1995: 14



1991: 17



1990: 10



1988: Sechs



1984: Drei



1981: Vier



1980: Sieben



1974: Neun



1972: 12



1969: 10



1968: Sieben



1963: 12



1960: Sieben



1953: Zwei



1949: Drei



1947: Sieben



Später heute erfahren wir, wie spät es 2026 ist...