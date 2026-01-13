Alles, was Sie über Code Vein II wissen müssen

HQ

Die Spielewelt beginnt langsam wieder an Fahrt zu gewinnen, mit einem allmählichen Anstieg der Anzahl der Veröffentlichungen. Einer der Titel, die im ersten Monat des Jahres erscheinen, ist Bandai Namco s Rollenspiel Code Vein II, in dem die Welt (wie so oft zuvor in Rollenspielen) bedroht ist.

Der Einzige, der die Dinge wieder in Ordnung bringen kann, ist ein Revenant Hunter, der natürlich von dir gespielt wird. Dies führt zu einer Reihe von Zeitreisen, um die Dinge zu verändern, mit dem Ziel, den Zusammenbruch der Welt zu vermeiden. Bandai Namco verspricht Soulslike -inspirierte Kämpfe und gute Möglichkeiten, Waffen und Fähigkeiten anzupassen.

Das Spiel wird am 30. Januar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Unten findest du einen neuen und ziemlich umfassenden Übersichtstrailer mit allem Extra und viel Gameplay.