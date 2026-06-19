Allein im Jahr 2026 übersteigen die Dengue-Fälle in Sri Lanka 44.000

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Dengue-Fieber ist in Sri Lanka verbreitet, besonders während der Monsunzeit, wenn Mücken unter feuchten Bedingungen gedeihen. Der Ausbruch dieses Jahres war jedoch besonders schwerwiegend, da die Population der Mücke, die die Krankheit überträgt, nach dem Durchzug des Zyklons Ditwah Ende November exponentiell gewachsen ist und die Zahl der Fälle entsprechend gestiegen ist. Bislang wurden im Jahr 2026 mehr als 44.000 Fälle von Dengue-Infektionen auf der Insel gemeldet, dazu kamen 28 Todesfälle, von denen fünf Kinder waren.

Allein im Jahr 2025 gab es laut Zahlen der National Dengue Control Unit (NDCU) in Sri Lanka 51.000 Dengue-Fälle, doch in diesem Jahr hat sich die Zahl verdoppelt. Ein weiterer Anstieg der Patientenzahl könnte öffentliche Krankenhäuser unter extremen Druck setzen, warnte Sri Lankas Gesundheitsministerin Nalinda Jayatissa am Donnerstag, wie Reuters berichtete.

Die sri-lankische Regierung führt ein spezielles Programm durch, um öffentliche Räume wie Schulen, Baustellen und öffentliche Gebäude bis nächsten Montag zu besprühen, während sie versucht, die Mückenpopulation in diesem Jahr zu verringern. Es ist jedoch unvermeidlich, dass es bei Rückkehr der Regen einen Anstieg der Fallzahlen geben wird.