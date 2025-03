Alle vier Episoden von Side Quest debütieren in ein paar Wochen

Die vierte Staffel von Mythic Quest ist zwar noch nicht abgeschlossen, wird aber bald ihren Abschluss finden. Die Serie, die auf einem fiktiven Videospielentwickler basiert und in der Rob McElhenney von It's Always Sunny in Philadelphia die Hauptrolle spielt, wird Ende des Monats wieder zu Ende gehen, aber das wird nicht das letzte Stück Mythic Quest sein, das Apple TV+ für Abonnenten bereithält. Brunnen... Nicht ganz.

Am 26. März, nachdem die vierte Staffel von Mythic Quest abgeschlossen ist, wird die Spin-off-Serie Side Quest ihr Debüt geben. Dies wird eine vierteilige Anthologie-Serie sein, die an diesem Datum in voller Länge debütieren wird, und was sie erforschen wird, erfahren wir wie folgt:

"Side Quest" ist eine Erweiterung des "Mythic Quest"-Universums und erkundet das Leben von Mitarbeitern, Spielern und Fans, die vom Spiel beeinflusst werden, in einem Anthologie-Format."

Je nachdem, wer in Side Quest mitspielen wird, werden die üblichen Gesichter und Namen auftauchen, da wir "Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalta Grant und viele mehr in den Hauptrollen in jeder Folge erwarten können."

Mit Side Quest fast hier, könnt ihr euch den Trailer für die Serie unten ansehen.