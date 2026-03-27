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Laut dem Jahresbericht des Bündnisses erreichten laut dem Jahresbericht des Bündnisses erstmals alle NATO-Mitglieder das Ziel von 2 % Verteidigungsausgaben im Jahr 2025.

Der Bericht bestätigt, dass Spanien bis Ende 2025 2 % des BIP bei den Militärausgaben erreichte, obwohl es weiterhin zu den Ländern mit den niedrigsten Militärausgaben gehört. Weitere Verbündete, die mehr Ausgaben benötigten, sind Albanien, Belgien, Kanada und Portugal.

Wie Mark Rutte sagte: "Lassen Sie mich damit beginnen, Spanien zu befehligen, denn Anfang letzten Jahres lagen die spanischen Verteidigungsausgaben bei etwa 1,3, 1,4 %. Und im April bekam ich einen Anruf von Pedro Sanchez, dem Premierminister, der sagte, wir würden auf die 2 % gehen. Das tat er. Das sind Milliarden und Milliarden von Spanien zusätzlich strukturell für die Verteidigung ausgegeben."

NATO-Generalsekretär Mark Rutte wies ebenfalls darauf hin, dass der Anstieg die wachsende Sicherheitssorge widerspiegelt, insbesondere da Wladimir Putins Russland weiterhin als Hauptbedrohung gilt. Trotz der Erreichung des 2%-Ziels drängen die NATO-Führer nun auf ein höheres Ziel von 5 % in den kommenden Jahren, wobei Uneinigkeit darüber aufkommt, wie schnell die Länder die Ausgaben erhöhen sollten.