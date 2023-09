Alle kommenden Forza Motorsport-Tracks werden kostenlos verfügbar sein

HQ

In früheren Forza-Titeln wurden, genau wie in den meisten Rennspielen, neue DLC-Inhalte traditionell nur als Content-Dumps zum Spiel hinzugefügt. Neue Autos, neue Strecken und/oder kosmetische Gegenstände.

Für Forza Motorsport möchte Turn 10 die Dinge anders machen und sagt, dass neue Autos auf eine andere Art und Weise hinzugefügt werden und tatsächlich Sinn machen, da sie so in den Karrieremodus integriert werden, dass es sich anfühlt, als wären sie schon immer da gewesen. Creative Director Chris Esaki erklärt die Idee in einem Interview mit IGN:

"Wenn also all diese neuen Inhalte ins Spiel kommen, heißt es nicht nur: 'Oh, da sind nur ein Haufen Autos und wir wissen nicht, was wir mit ihnen anfangen sollen; Viel Spaß mit ihnen', und so haben wir sie in der Vergangenheit veröffentlicht. Zum Beispiel, neue Autos sind cool; Gehen Sie ins freie Spiel, gehen Sie in den Mehrspielermodus und haben Sie Spaß mit ihnen, oder?

Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dieser agileren Technologiegrundlage, die wir haben, ein Auto oder eine Strecke in das Spiel einzubauen und das schnell auf jeden Bereich des Erlebnisses zu übertragen. Also kommt ein Auto ins Spiel und jetzt ist es tatsächlich dort, wo es angemessen wäre. Es handelt sich um ein neues Karrieremodus-Event, das es am ersten Tag noch nicht gab. Oder ein ganz neues Ereignis, das es vorher gar nicht gab. Das Gleiche gilt für die Strecken, und es fängt gerade an, diese Inhalte zu verschieben und weiterzuentwickeln, so dass sie sich jedes Mal frisch anfühlen, wenn es neue Inhalte im Spiel gibt.

Wenn Sie es am ersten Tag gespielt haben, wird es 30 Tage später oder 60 Tage später anders sein. In einem Jahr sieht es wahrscheinlich nicht mehr nach Day-One-Content aus. Und so hat es einfach dieses Gefühl von Frische auf der gesamten Oberfläche des Spiels."

Das hört sich zwar sehr gut an, aber Esaki hatte noch eine weitere Botschaft an die Rennsport-Community, von der wir sicher sind, dass sie jeder sehr zu schätzen wissen wird:

"Wir wollen die Forza Motorsport-Community auf keinen Fall spalten, vor allem nicht im Multiplayer-Modus. Alle Strecken werden also auf absehbare Zeit kostenlos ins Spiel kommen. Das wird also von allen genossen werden."

Turn 10 hat kürzlich enthüllt, welche Art von Leistung wir von Forza Motorsport erwarten können, das einen Modus für 60FPS mit In-Race-Raytracing und dynamischem 4K enthält. Wir haben auch eine Menge neuer Screenshots für Ihr Sehvergnügen hier drüben. Forza Motorsport erscheint am 10. Oktober für PC und Xbox Series S/X, aber Sie können sich einen Vorsprung von fünf Tagen verschaffen, wenn Sie die Premium-Edition buchen.