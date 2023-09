Forza Motorsport bietet Raytracing mit dynamischem 4K und 60FPS

HQ

Wir sind jetzt weniger als einen Monat von der Premiere von Forza Motorsport entfernt, das am 10. Oktober für PC und Xbox veröffentlicht wird (mit der Möglichkeit eines fünftägigen Vorsprungs, wenn Sie die Premium-Edition buchen). Heute enthüllten Microsoft und Turn 10 mehrere neue Aspekte des Spiels, einschließlich der Grafik.

Es stellt sich heraus, dass Rennspieler aus drei visuellen Modi wählen können, darunter einer, der sowohl bis zu 4K-Rennen als auch Raytracing im Spiel mit 60 FPS bietet. Performance (60 FPS bei voller 4K-Auflösung priorisieren), Performance Raytracing (60 FPS mit In-Race-Raytracing und dynamischem 4K) und Visuals (30 FPS, aber mit voller 4K-Auflösung und Raytracing im Rennen). Für die Xbox Series S stehen zwei Optionen zur Auswahl, aber leider unterstützt keine von ihnen Raytracing.

Der Beweis für das Raytracing im Spiel wurde auf X von Jon Linneman von Digital Foundry geteilt, der schreibt: "Es entwickelt sich bisher zu einem hervorragenden Angebot und ja, ich kann bestätigen, dass Raytracing im Spiel auf der Xbox Series X verwendet wird!". Ein anderer X-Benutzer, Klobrille, teilte die neue Intro-Animation für Turn 10/Xbox Game Studios auf X, die Sie sich unten ansehen können.

Zu guter Letzt haben wir jede Menge neues Gameplay für euer Sehvergnügen von Anfang an Forza Motorsport. Sieh dir an, was dich erwartet, wenn du dein Spiel am Tag der Veröffentlichung startest.