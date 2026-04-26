Alien: Isolation 2 zeigt endlich Lebenszeichen in diesem brandneuen Teaser-Trailer

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Der Clip mag kurz, abstrakt und düster sein. Aber wir alle wissen, worum es geht, und dieses pulsierende rote Licht ist genauso aufregend wie furchteinflößend, und die Aussage ist klar: Alien: Isolation 2 ist lebendig und wohlauf. Und obwohl die Existenz des Spiels seit zwei Jahren bekannt ist, ist dies das erste echte Lebenszeichen, das der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und es wurde verdammt nochmal Zeit.

Es sind zwölf Jahre vergangen, seit das erste Alien Isolation auf der Playstation 4 und Xbox One erschien. Ein Spiel, das sowohl von Presse als auch von Spielern unermüdlich gelobt wurde. Und deshalb sind die Erwartungen an die Fortsetzung gelinde gesagt extrem hoch. Schau dir den kurzen Clip unten an.

Können wir es wagen, später in diesem Jahr auf eine offiziellere Ankündigung zu hoffen? Ja, der Teaser vermittelt definitiv das Gefühl, und wir sind bereit!

Wie aufgeregt bist du auf Alien: Isolation 2 ?