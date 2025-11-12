Alien: Earth wird in einer zweiten Staffel fortgesetzt

HQ

Es wäre nicht ganz wahr zu sagen, dass Noah Hawley und seine Serie Alien: Earth sofort ein Hit waren. Nach ein paar vielversprechenden ersten Episoden und hohen Einschaltquoten der Medien schienen viele Alien-Fans vom Rest der Serie zutiefst enttäuscht zu sein und äußerten ihre Beschwerden lautstark in den sozialen Medien (die Nutzerbewertung auf Rotten Tomatoes liegt bei 66%).

Disney scheint jedoch mit dem Ergebnis sehr zufrieden zu sein, und Deadline berichtet nun, dass es eine zweite Staffel der Serie geben wird, und schreibt, dass "Hawleys neuer Gesamtvertrag im neunstelligen Bereich bewertet wird". Die Produktion wird von Thailand nach England verlegt, und die Dreharbeiten sollen bereits 2026 beginnen. Es scheint daher wahrscheinlich, dass wir im Jahr 2027 in die Welt der Außerirdischen Erde zurückkehren werden.

Wir gehen davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Darsteller in ihre jeweiligen Rollen zurückkehren wird und natürlich einige neue hinzukommen werden. Wir kommen wieder, wenn wir mehr wissen.

Was halten Sie von Alien: Earth ?