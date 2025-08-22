Alien: Earth Premiere erreicht 9,2 Millionen Aufrufe

HQ

Die neue Flaggschiff-Serie von FX und Disney ist mit einem Paukenschlag gestartet, denn neue Zahlen zeigen, dass die Premierenfolge von Alien: Earth innerhalb der ersten sechs Tage 9,2 Millionen Mal angesehen wurde. Ein durchschlagender Erfolg, der sie auf das gleiche Niveau wie große Marvel- und Star Wars-Serien stellt. Zum Vergleich: Agatha All Along verzeichnete in der ersten Woche 9,3 Millionen Aufrufe, während The Acolyte in nur fünf Tagen 11,1 Millionen Aufrufe erreichte. Das verheißt Gutes für die Zukunft - und für die fünf geplanten Staffeln, sofern die Zuschauerzahlen konstant bleiben.

Für diejenigen, die es verpasst haben: Die Serie wurde von Noah Hawley kreiert und spielt im Jahr 2120, innerhalb des Alien-Universums - kurz vor den Ereignissen des allerersten Films aus dem Jahr 1979. Hier wird die Erde von mächtigen Konzernen kontrolliert, in denen Kunststoffe, Cyborgs und jetzt auch Hybride mit Menschen koexistieren. Sydney Chandler spielt Wendy, den ersten erschaffenen Hybriden, der zusammen mit einer Gruppe anderer synthetischer Wesen auf eine furchterregende Lebensform trifft, die aus den dunkelsten Ecken des Weltraums geholt wurde.

Also, was hältst du bisher von Alien: Earth ?