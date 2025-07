Alien: Earth könnte 5 Staffeln laufen

HQ

Alien: Earth könnte mindestens 5 Staffeln laufen. Das sagt Noah Hawley, der glaubt, dass die Serie viel Potenzial hat, das Interesse der Zuschauer über das ursprüngliche Konzept hinaus zu wecken. Die Serie, die derzeit im nächsten Monat Premiere feiern soll, ist laut Hawley als "wiederkehrende Serie" konzipiert.

Im Gespräch mit Variety bestätigt Hawley, dass es in der Tat große Pläne für Alien: Earth gibt. "Staffel 1 ist der Proof of Concept", sagte er. "Und wenn es kommerziell funktioniert, dann geht es in Staffel 2 darum, ein Modell aufzubauen, auf dem wir uns vorstellen können, eine Staffel 3, 4, 5 zu machen. Alien: Earth ist "als wiederkehrende Serie konzipiert. Ich weiß nicht, wie viele Saisons das sein würden. Ich glaube, dass das Ende einer Geschichte einen Sinn verleiht, also habe ich ein Gefühl dafür, worauf ich hinauswill."

Er behauptet zwar, dass er nicht weiß, wie viele Staffeln die Geschichte dauern wird, aber mit der Erwähnung einer fünften Staffel in der Zukunft könnte es bereits einige langfristige Pläne geben. FX, das Studio hinter Alien: Earth, hat in letzter Zeit mit The Bear und Shogun große TV-Erfolge gefeiert. Letztere Serie war als limitierte Auflage gedacht, wurde nun aber bis Staffel 3 verlängert. Mit Alien: Earth, vorausgesetzt, die Serie hat eine starke erste Staffel, wird es vielleicht nicht mehr lange dauern, bis wir sehen, wie dieser langfristige Plan aussehen könnte.

Alien: Earth feiert am 13. August Premiere.