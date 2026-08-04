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Alexandra Eala wird die erste Filipina, die nach einem beeindruckenden Comeback in Washington einen WTA-Einzeltitel gewinnt

Wir werden nie erfahren, ob die 24-stündige Verzögerung ihr geholfen hat, Jessica Pegula zu besiegen, aber Alexandra Eala ist nun in die Top 20 geklettert.

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Alexandra Eala, 21-jährige philippinische Spielerin, holte ihren ersten WTA-Titel, als sie am Montag die topgesetzte Jessica Pegula besiegte und einen Rückstand aufholte: Das Finale wurde am Sonntag wegen Regens unterbrochen, nachdem Pegula den ersten Satz mit 6:4 gewonnen hatte, und einen Tag später wieder aufgenommen. Dann zeigte Eala eine beeindruckende Aufholjagd und gewann den zweiten und dritten Satz mit 6:4 und 6:0.

Das hat eine echte Bedeutung: Es bestätigt Eala als eine der vielversprechendsten Stars im WTA-Circuit, half ihr, mit Platz 20 auf Platz 20 einen Karrierehöchststand zu erreichen, wobei sie acht Plätze sprang, und sie wurde die erste Filipina, die eine Einzelkrone auf Tour-Ebene gewann. Es war nicht einfach, da sie Top-10-Spielerinnen oder ehemalige Grand-Slam-Champions besiegen musste, darunter die Olympiasiegerin Zheng Qinwen, die Titelverteidigerin Leylah Fernandez, die an Nummer zwei gesetzte Elina Svitolina und die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka.

Eala sagte, sie habe das Turnier in besserer Form beendet als zu Beginn und versucht, sich nach jedem Match zu verbessern. Sie setzt nun die amerikanische Hartcourt-Tour mit zusätzlichem Selbstvertrauen fort und soll am Mittwoch bei den Canadian Open gegen Alycia Parks antreten.

Alexandra Eala wird die erste Filipina, die nach einem beeindruckenden Comeback in Washington einen WTA-Einzeltitel gewinnt

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