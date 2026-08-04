Alexandra Eala wird die erste Filipina, die nach einem beeindruckenden Comeback in Washington einen WTA-Einzeltitel gewinnt

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Alexandra Eala, 21-jährige philippinische Spielerin, holte ihren ersten WTA-Titel, als sie am Montag die topgesetzte Jessica Pegula besiegte und einen Rückstand aufholte: Das Finale wurde am Sonntag wegen Regens unterbrochen, nachdem Pegula den ersten Satz mit 6:4 gewonnen hatte, und einen Tag später wieder aufgenommen. Dann zeigte Eala eine beeindruckende Aufholjagd und gewann den zweiten und dritten Satz mit 6:4 und 6:0.

Das hat eine echte Bedeutung: Es bestätigt Eala als eine der vielversprechendsten Stars im WTA-Circuit, half ihr, mit Platz 20 auf Platz 20 einen Karrierehöchststand zu erreichen, wobei sie acht Plätze sprang, und sie wurde die erste Filipina, die eine Einzelkrone auf Tour-Ebene gewann. Es war nicht einfach, da sie Top-10-Spielerinnen oder ehemalige Grand-Slam-Champions besiegen musste, darunter die Olympiasiegerin Zheng Qinwen, die Titelverteidigerin Leylah Fernandez, die an Nummer zwei gesetzte Elina Svitolina und die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka.

Eala sagte, sie habe das Turnier in besserer Form beendet als zu Beginn und versucht, sich nach jedem Match zu verbessern. Sie setzt nun die amerikanische Hartcourt-Tour mit zusätzlichem Selbstvertrauen fort und soll am Mittwoch bei den Canadian Open gegen Alycia Parks antreten.