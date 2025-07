Alexander Zverev führt diese Woche bei den Canadian Open die Liste der gesetzten Spieler im Herreneinzel an

HQ

In Toronto haben bereits die Canadian Open begonnen: ein Masters-1.000-Turnier im Rahmen der Hartplatzsaison, das derzeit National Bank Open heißt und bis zum 7. August dauern wird. Der Australier Alexei Popyrin wird seinen Titel verteidigen, den er im vergangenen Jahr gegen Andrey Rublev gewonnen hat.

Da die erste Qualifikationsrunde bereits begonnen hat, erhielten die 32 gesetzten Spieler ein Freilos in der ersten Runde und werden am Dienstag, den 29. Juli (im Morgengrauen europäischer Zeit) ihr Debüt geben. Mit den Abwesenheiten von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wird die Nummer 3 der Welt, Alexander Zverev, der topgesetzte Spieler sein, der hofft, in diesem Jahr nach den Munich Open einen weiteren Titel hinzuzufügen, in der Saison, in der er das Finale der Australian Open gegen Sinner verlor. 2017 gewann er seine einzigen Canadian Open, den ersten von sieben Masters-1.000-Titeln.

Basierend auf den ATP-Rankings vom 21. Juli sind dies die 32 gesetzten Spieler im Herreneinzel bei den Canadian Open 2025:



Alexander Zverev (Deutschland)

Taylor Fritz (Vereinigte Staaten)

Lorenzo Musetti (Italien)

Ben Shelton (Vereinigte Staaten)

Holger Rune (Dänemark)

Andrey Rublev (Russland)

Frances Tiafoe (Vereinigte Staaten)

Casper Ruud (Norwegen)

Alex de Minaur (Australien)

Daniil Medvedev (Russland)

Karen Khachanov (Russland)

Republik Jakub Menšík (Tschechische Republik)

Flavio Cobolli (Italien)

Francisco Cerúndolo (Argentinien)

Arthur Fils (Frankreich)

Tomáš Macháč (Tschechische Republik)

Ugo Humbert (Frankreich)

Alexei Popyrin (Australien)

Jiří Lehečka (Tschechische Republik)

Alejandro Davidovich Fokina (Spanien)

Félix Auger-Aliassime (Kanada)

Denis Shapovalov (Kanada)

Stefanos Tsitsipas (Griechenland)

Tallon Griekspoor (Niederlande)

Brandon Nakashima (Vereinigte Staaten)

Alex Michelsen (Vereinigte Staaten)

Gabriel Diallo (Kanada)

Lorenzo Sonego (Italien)

Alexandre Müller (Frankreich)

Nuno Borges (Portugal)

Cameron Norrie (Vereinigtes Königreich)

Arnaldi (Matteo Arnaldi)