Álex Márquez gewinnt den zweiten Großen Preis von Spanien in Folge, doch Bezzecchi behält die Führung in der Meisterschaft

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Álex Márquez hat die Siegesserie von Marco Bezzechi und Aprilia in der MotoGP-Meisterschaft 2026 durchbrochen und seine Siegesserie in Jerez beim Großen Preis von Spanien fortgesetzt: Der jüngere Bruder von Marc Márquez, letztes Jahr Vizemeister, hat den Großen Preis von Spanien 2025 und 2026 gewonnen, obwohl er von Platz fünf gestartet ist: Der Ducati-Fahrer führte das Rennen bereits nach zwei Rennen an, und überholte Marc Márquez und Marco Bezzecchi.

Marc Márquez, der am Samstag das Sprintrennen gewann, konnte seine Position gegen seinen Bruder, der schneller war, nicht verteidigen, doch in Runde 11 verschwanden seine Hoffnungen auf einen ersten Sieg in Jerez seit 2019, als er einen spektakulären Unfall hatte und das Rennen aufgeben musste. Der Titelverteidiger liegt dieses Jahr mit 57 Punkten nur auf dem fünften Platz in der Meisterschaft, fast die Hälfte des Führenden Marco Bezzecchi, der die ersten drei Rennen gewann.

Jorge Martín, Champion 2024, war zeitweise Dritter, musste sich aber mit einem vierten Platz begnügen, was ausreichte, um den Kampf mit Bezzecchi fortzusetzen.

Dies sind die MotoGP-Tabelle 2026 nach vier Rennen, zwei Wochen vor dem nächsten Rennen in Frankreich am 10. Mai.

Moto GP Meisterschaftswertung:



Marco Bezzecchi: 101 Punkte



Jorge Martín: 90 Punkte



Fabio Di Giannantonio: 71 Punkte



Pedro Acosta: 66 Punkte



Marc Márquez: 57 Punkte



Raúl Fernández: 54 Punkte



Álex Márquez: 53 Punkte



Ai Ogura: 48 Punkte



Francesco Bagnaia: 34 Punkte



Enea Bastianini: 30 Punkte

