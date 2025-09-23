Alejandro Tabilo verblüfft Lorenzo Musetti bei den Chengdu Open, der Italiener brach in Tränen aus, nachdem er zwei Meisterschaftspunkte verpasst hatte

HQ

Alejandro Tabilo, chilenischer Spieler auf Platz 112 der Weltrangliste, hat den Italiener Lorenzo Musetti, die Nummer 9 der Weltrangliste, beim Finale der Chengdu Open in China, einem ATP-250-Turnier, verblüfft. Tabilo holte sich den ersten Satz, aber Musetti kämpfte sich zurück und das Spiel ging in den dritten Satz. Tabilo wehrte im dritten Satz zwei Meisterschaftspunkte beim Aufschlag ab und gewann dann nach einem 1:4-Rückstand den Tiebreak mit 6:3, 2:6, 7:6(5).

Für den Chilenen, der im Juli 2024 die Nummer 19 der Welt war, war es der dritte Titel auf der ATP Tour, als er bei den Italian Open Novak Djokovic, die damalige Nummer 1 der Welt, in zwei Sätzen besiegte. In diesem Jahr gewann er auch in Auckland und auf Mallorca. Nach diesem Sieg wird er von Platz 112 der Welt auf Platz 72 klettern und eine Saison mit einer Bilanz von 5 Siegen und 13 Niederlagen verbessern.

Tabilo sagte, er sei sehr glücklich und froh über die Teamleistung, während Musetti nach seiner fünften Niederlage im ATP-Finale in Folge in Tränen ausbrach. Trotz seiner oft guten Leistungen bei Großveranstaltungen wie Grand Slams, Olympischen Spielen und Davis Cup hat Musetti nur zwei Titel gewonnen, alle im Jahr 2022, und seitdem jedes Finale verloren.