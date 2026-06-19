Aldi greift den Blindbox-Trend mit einem begrenzten Gewinnspiel an

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Der stets beliebte Trend der sogenannten "Blindboxen" ist etwas, das die Aldi-Einzelhandelskette nun annimmt und in den kommenden Tagen kostenlose Boxen mit verschiedenen Lebensmitteln verschenken wird.

Die Kampagne läuft vier Tage vom 22. bis 25. Juni, und um eine der Boxen zu erhalten, müssen Sie zu bestimmten Zeiten die Kampagnenseite besuchen und Ihre Versandinformationen eingeben. Die Anzahl der Blindboxen ist natürlich begrenzt, also gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Jeder Tag hat ein neues Thema, das von Aldi in den sozialen Medien enthüllt wird.

Aldi schreibt:

Unsere Kunden kommen zu ALDI wegen des Wertes, aber sie kommen auch wegen der Entdeckung. Von viralen ALDI-Funden bis hin zu bewährten Produkten, von denen Käufer ihren Freunden gerne erzählen – die Menschen lieben den Nervenkitzel, hier etwas Neues zu entdecken. Mit überraschenden Unboxings beliebter denn je ist dies unsere Möglichkeit, Kunden dabei zu helfen, noch mehr Favoriten zu entdecken.