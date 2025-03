Alcaraz und Medvedev scheiden im Finale von Indian Wells aus; Sabalenka erreicht das Finale

HQ

Bei den letzten beiden Ausgaben von Indian Wells, der ATP Series 1.000 in Kalifornien, gab es das gleiche Finale: Carlos Alcaraz besiegte Daniil Medvedev. Dies wird nicht noch einmal passieren, da beide Spieler (die topgesetzten Spieler, die im Turnier verbleiben) am Samstag ausgeschieden sind. Zuerst war es der Russe: Medvedev, die Nummer 6 der Welt, unterlag der Nummer 13 der Welt Holge Rune, dem 21-jährigen Dänen, der den Routinier in zwei Sätzen mit 7:6, 6:4 besiegte.

Kurz darauf eliminierte Jack Draper Alcaraz und verspielte damit seine Chancen auf einen dritten Titel in Folge, in einem verrückten Match, das mit 6:1, 0:6, 6:4 endete. Draper, jetzt die Nummer 14 der Weltrangliste, wird zum ersten Mal in der Karriere des 23-jährigen Briten in den Top 10 landen, unabhängig davon, was im Finale Rune vs. Draper passiert, das am Sonntag um 21:00 Uhr GMT (22:00 Uhr MEZ) stattfindet.

Bei den Damen steht die Nummer 1 der Welt Aryna Sabalenka erneut im Finale eines Turniers, das sie noch nie gewonnen hat und das zuletzt von Iga Swiatek dominiert wurde. Die belarussische Spielerin erreichte das Finale 2023, verlor aber gegen Elena Rybakina. Sie wird auf die 17-jährige Mirra Andreeva Mirra Andreeva treffen, eine in Frankreich lebende russische Spielerin, die ein beeindruckendes Jahr fortsetzt, nachdem sie letzten Monat die Dubai Championships gewonnen hat und damit die jüngste WTA-1.000-Siegerin aller Zeiten wurde. Zuvor hatte sie in Brisbane gegen Sabalenka verloren, ebenfalls im Jahr 2025.