Alan Wake Remastered bekommt endlich HDR-Unterstützung auf dem PC

HQ

Remedys Arbeit, Alan Wake Remastered weiter zu verbessern, geht weiter, da ein neuer Patch für das Spiel erschienen ist und einige interessante und gewünschte Funktionen hinzugefügt hat.

Der Großteil dieses neuen Patches, der für die PC-Version erschienen ist, hängt mit Bug-Fixing und Leistungsverbesserungen zusammen, aber es gibt auch einige zusätzliche Highlights, darunter die Einführung von HDR-Unterstützung für das Spiel, die den Titel noch hübscher aussehen lassen sollte.

Da Remedy sich auf die Grafik konzentriert, wurden auch zahlreiche weitere visuelle Verbesserungen eingeführt, darunter eine neue Kameraoption, die das Spiel "etwas moderner" aussehen lässt, sowie eine Bildratenfreischaltung, die nun auf 240 fps begrenzt ist, verbessertes DLSS, verbesserte FOV-Skalierung, Korrekturen im Ultrawide-Modus und mehr.

Die vollständigen Patchnotes zum Spiel kannst du unten sehen.

Spielmechanik:



Ein Befehl wurde hinzugefügt, um das Intro zu überspringen. (Ein großes Lob an jeden Speedrunner und alle, die im 67. Durchlauf des Spiels sind und einfach schneller ins Gameplay einsteigen wollen.)



Die Sprint-Kamera aktiviert sich nicht mehr, wenn Alan an einer Wand steht oder erschöpft ist. Das konnte manchmal dazu führen, dass Alan sich nicht bewegen konnte.



Die Kamera verhält sich so, wie sie soll, wenn Alan auf einem sich bewegenden Objekt befindet.



Beim Laden von einem Checkpoint wird die linke/rechte Seite der Kamera jetzt korrekt zurückgesetzt.



Die Vegetation bewegt sich so, wie es erwartet wird, wenn es windig ist oder wenn Alan in Bäume oder Büsche läuft. Sogar über 30 FPS.



Das Wechseln zwischen den Waffen dauert jetzt regelmäßig und nicht länger als nötig.



Visuelle Effekte:



HDR hinzugefügt.



Ein neuer, optionaler Kameramodus wurde hinzugefügt. Du kannst das verwenden, wenn du möchtest, dass das Spiel etwas moderner aussieht. Wenn du lieber so nah wie möglich am Original bleiben möchtest, fass das nicht an.



Die Bildrate wurde von 200 FPS auf 240 FPS freigeschaltet.



Verbesserte DLSS und feste Transparenz im Gras. Gras ist jetzt angenehmer anzusehen.



SDR wurde auf 10-Bit aktualisiert – früher war es 8-Bit. Dies reduziert sichtbare Farbstreifen.



Verbesserte FOV-Skalierung. (Die Mathematik stimmte nicht. Ups.)



Die Funktionsweise des Lens Flare wurde verbessert. Jetzt blendet es viel flüssiger ein und aus.



Der DX12-Rendering-Pfad wurde verbessert – das verringert das Risiko von Abstürzen und Glitches.



Polygonale Rendering-Fehler und sichtbare Tiefenpufferprobleme wurden behoben. Dies hat die Anzahl der visuellen Fehler stark reduziert.



Die Videos, die man auf Ingame-Fernsehern abspielen konnte, wurden früher von den Helligkeitseinstellungen beeinflusst. Nicht mehr – habe es behoben!



Er hat den dunklen Schild-Burn-Effekt-Effekt der Gegner behoben. Es sieht jetzt so aus, wie es sollte.



In Ultrawide wurde der visuelle Verzerrungseffekt der Gegner so behoben, dass er schwächer aussieht, sodass er korrekt angezeigt wird.



In Ultrawide wurden Zwischensequenzen mit sowohl Pillarbox als auch Letterbox festgelegt. Du kannst jetzt Zwischensequenzen in native 21:9 genießen!



Bei Ultraweitweite und 4:3 habe ich das Sichtfeld und die Objektivreflexe nicht richtig skaliert.



DPI-Bewusstsein wurde behoben, sodass man das Display auf 100 % Skalierung stellen musste, um das Bild nicht zuzuschneiden. Das musst du nicht mehr tun.



UI: