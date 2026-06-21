[Aktualisierung] Das Halo-Remake stellt bizarre Anforderungen an den lokalen Koop-Modus

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Aktualisierung: Es scheint, dass Halo Studios einen "Fehler" gemacht hat, als sie die Anforderungen für das Spielen von Halo: Campaign Evolved im lokalen Koop-Modus kommuniziert haben, und heute in einer Erklärung klargestellt haben, dass kein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich ist, um in diesem Modus zu spielen, obwohl festgelegt wird, dass beide Spieler dafür ein PlayStation-Konto benötigen.

[Originalnachricht]

Wenn du einer von vielen bist, die sich darauf freuen, das kommende Halo: Campaign Evolved Ende nächsten Monats im Splitscreen-Koop zu spielen, sieht es so aus, als müsstest du einige ungewöhnliche Hürden überwinden.

Halo Studios hat in einer Fragerunde auf Halo WayPoint erklärt, wie lokaler Koop funktionieren wird – oder besser gesagt, was du und dein Spielpartner brauchen, damit lokaler Koop überhaupt funktioniert. PlayStation-5-Spieler sollen die strengsten Anforderungen haben, da offenbar beide Spieler ein eigenes PS Plus-Abonnement benötigen und ihre PlayStation-Konten mit einzigartigen Microsoft-Konten verknüpft haben.

Xbox Series-Spieler bekommen es nicht viel großzügiger, da beide Spieler ihr eigenes Microsoft-Konto benötigen. Es sieht so aus, als wäre es im Fall von Halo: Campaign Evolved nicht erlaubt, wenn nur ein Spieler ein Konto hat und der andere als "Gast" im System beitritt.

Wir finden diese Anforderungen seltsam klingen und waren uns nicht sicher, ob wir nicht einfach einen Teil der Botschaft falsch verstanden hatten, aber nachdem ich den folgenden Text von Halo Studio selbst gelesen habe, fällt es schwer, eine andere Schlussfolgerung zu ziehen:

"XBOX Series X|S: Wenn Sie im Splitscreen auf einer XBOX-Konsole spielen, benötigt der zweite Spieler außerdem ein einzigartiges Microsoft-Konto. Wenn du Online-Koop spielen möchtest, brauchst du ein aktives XBOX Game Pass-Abonnement.

"PlayStation 5: Wenn Sie auf der PlayStation 5 im Splitscreen spielen, müssen beide Konten PlayStation Plus haben und mit einem Microsoft-Konto verknüpft sein. Diese aktiven PlayStation Plus-Abonnements bieten auch Zugang zu Online-Koop-Spielen."

Es wird auch angegeben, dass Steam-Nutzer ihr Konto mit einem Microsoft-Konto verknüpfen müssen, aber das scheint heute eine gängigere Praxis zu sein. Allerdings fragt man sich, ob es überhaupt möglich ist, offline lokalen Koop-Modus zu spielen?

Klingt das für dich nach vernünftigen Anforderungen für Halo-Splitscreen?