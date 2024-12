Agent 47 nimmt Jean-Claude Van Damme als Hitmans nächstes schwer fassbares Ziel ins Visier

HQ

IO Interactive stieß mit seinen neu gestarteten, von Prominenten inspirierten Elusive Target -Missionen auf eine unerwartete Hürde, da sich die ersten, die eintrafen, um Conor McGregor drehten, der nur ein paar Monate später von einem Gericht in Irland wegen Vergewaltigung angeklagt wurde, was dazu führte, dass der dänische Entwickler alle Anzeichen von The Disruptor aus dem Spiel entfernte.

Im zweiten Versuch, eine Berühmtheit zu bekommen Elusive Target, hat IO nun jedoch einen großen Hollywood-Veteranen ins Visier genommen, denn Jean-Claude Van Damme kommt in das Stealth-Actionspiel.

JCVD wird Max "The Splitter" Valliant spielen, einen ehemaligen ICA-Agenten, der, nachdem er jahrelang für tot gehalten wurde, einen großen Auftritt hat, bei dem sich herausstellt, dass er für rivalisierende Organisationen gearbeitet hat, was dazu führt, dass Agent 47 ihn wegen seiner verräterischen Methoden entfernen muss.

Diese Mission wird eigentlich mehrstufig sein, wobei Agent 47 die Aufgabe hat, einige Ziele zu erfüllen, bevor er sein Ziel endgültig eliminiert. Welche das sind, heißt es in der Pressemitteilung konkret:

"Die Mission von Agent 47 in Chongqing besteht aus drei Teilen: Sie eskortiert ein ICA-Vorstandsmitglied innerhalb der Einrichtung, deckt Max Valliants finstere Pläne auf und macht vor allem Max Valliant zur Strecke. Ein skrupelloser und unversöhnlicher Attentäter, dessen einzige Schwäche sein Selbstvertrauen zu sein scheint; Max Valliant wird nicht wie jede andere Mission sein."

Die Mission The Splitter Elusive Target wird ab dem 12. Dezember in Hitman völlig kostenlos eingeführt und bleibt bis zum 12. Januar 2025 verfügbar. Es wird auf allen Plattformen zugänglich sein, und wenn Sie über die Arcade dauerhaften Zugang zur Mission erhalten möchten, können Sie auch The Splitter Pack für 4,99 € / 3,99 £ ergattern.