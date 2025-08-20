Age of Empires IV für Playstation 5 angekündigt

HQ

Wenn du darauf gewartet hast, Age of Empires IV zu spielen, aber keinen PC oder keine Xbox besitzt, haben wir gute Nachrichten. Der gefeierte Echtzeit-Strategietitel wird am 4. November seinen Weg auf die Playstation 5 finden. Dies ist das erste Mal in der langen Geschichte der Franchise, dass einer der Hauptteile offiziell auf einer Sony-Konsole landet. Die kommende Version ist die Anniversary Edition, die PS5-Spielern die Möglichkeit bietet, in eines der kultigsten Strategieerlebnisse der letzten Jahre einzutauchen.

Relic Entertainment enthüllte die Neuigkeiten mit einem brandneuen Trailer, der zeigt, wie das Spiel für Sonys Hardware angepasst wurde. Nach Angaben des Studios wird der DualSense-Controller eine maßgeschneiderte Unterstützung für Befehle und schnelle Aktionen bieten, wodurch der Übergang von Maus und Tastatur zur Konsolensteuerung reibungsloser als erwartet erfolgt. Die Playstation5-Version scheint jedoch nicht alle Inhalte zu enthalten, die derzeit auf PC und Xbox verfügbar sind, was einige Erweiterungen und Sonderfunktionen auslassen könnte. Trotzdem enthält das Basisspiel mehrere Kampagnen, Zivilisationen und Multiplayer-Modi, die das Franchise seit Jahrzehnten florieren lassen.

Für langjährige Fans ist diese Veröffentlichung ein großer Moment: die Chance, den Aufbau eines groß angelegten Imperiums und die taktische Kriegsführung einer ganz neuen Spielergemeinschaft näher zu bringen. Für Playstation-Besitzer, die neugierig auf die Serie sind, könnte dies der perfekte Einstieg in eines der berühmtesten Strategie-Franchises der Spielewelt sein.

Sind Sie bereit, Age of Empires IV auf Playstation 5 auszuprobieren?