Afghanistan steht vor landesweitem Internet- und Mobilfunkausfall

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Internet und mobile Dienste in ganz Afghanistan weitgehend verschwunden sind. Berichten zufolge erfolgte die Abschaltung in Etappen, wodurch schließlich die meisten modernen Mobil- und Breitbandzugänge unterbrochen wurden, so dass nur ältere, eingeschränkte Netze noch funktionsfähig waren. Der Schritt spiegelt die zunehmenden Einschränkungen des digitalen und öffentlichen Lebens durch die Taliban wider, wobei die Behörden zuvor den Zugang von Frauen zu Arbeitsplätzen und Bildung eingeschränkt hatten. Städte, einschließlich der Hauptstadt, verzeichneten die stärksten Rückgänge bei der Konnektivität, was das Ausmaß der Störung verdeutlicht. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!