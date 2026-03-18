Adobe und Nvidia arbeiten zusammen, um die nächste Generation der Firefly-KI-Plattform zu entwickeln

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Adobe hat auf ihrer Website eine strategische Partnerschaft zum Bau der nächsten Generation der Firefly-KI-Plattform angekündigt. Die Idee ist, das generative KI-Ökosystem von Adobe zu erweitern, das die Produktion von Bildern, Videos, Audio und Design abdeckt.

Firefly bietet bereits Zugang zu mehreren KI-Modellen. Und in Zukunft wird Nvidia seine Technologien auf die Plattform bringen, wie etwa CUDA-X-Computerbibliotheken, Cosmos-Modelle und agentenbasierte KI-Tools.

Zu diesen Innovationen gehört der 3D-Digitalzwilling, der "die Lösung [die] virtuelle Nachbildungen physischer Produkte schafft, die als dauerhafte digitale Identitäten für Marketing- und Handelserlebnisse fungieren". Mit anderen Worten: Sie ermöglicht es Unternehmen, virtuelle Kopien ihrer Produkte für den Marketingzweck zu erstellen, wie die Herstellung von Werbematerialien ohne physische Beschreibung, und realistische Bilder und Videos können direkt aus dem Produkt in einer digitalen Umgebung generiert werden.

Darüber hinaus plant Adobe, Nvidias NemoClaw-Technologie zu nutzen, die mehr Sicherheits- und Management-Tools für agentenbasierte KI bringt. Diese können verwendet werden , um Systeme zu entwickeln, die Inhalte unabhängig basierend auf einer gegebenen Beschreibung produzieren können, von der Hintergrundrecherche bis hin zu einem fertigen Ergebnis.

Nvidias Technologie wird weitgehend in Adobes Produkte integriert sein, wie Acrobat, Photoshop, Premiere Pro, Frame.io und Experience Platform, wie Muropaketti berichtet.