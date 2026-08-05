Adidas bringt eine riesige Pokémon-Sneaker-Kollektion auf den Markt

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Wie du bereits weißt, ist Pokémon vor ein paar Monaten 30 geworden, was bedeutet, dass das ganze Jahr 2026 voller verschiedener Events, Produkte, Ankündigungen und Kooperationen ist, die gefeiert werden können. In letzterer Kategorie wurde nun eine Zusammenarbeit zwischen Adidas und Nintendo vorgestellt, die sich auf eine Sneaker-Kollektion konzentriert.

Nerdist berichtet, dass bisher zwölf Paare in verschiedenen Schuhmodellen enthüllt wurden (darunter Adistar, Samba und ZX 9000, unter anderem), basierend auf verschiedenen Pokémon wie Charmander, Gengar und Mewtu. Inzwischen bekommt Pikachu ganze drei eigene Modelle.

Die Kollektion startet im September, und wie üblich musst du schnell handeln, wenn du eines davon haben möchtest. Schwarzhändler neigen dazu, große Mengen aufzukaufen und sie dann zu überhöhten Preisen auf eBay weiterzuverkaufen.