Adam Scott teasert Staffel 3 von Severance an und sagt, er kenne das Ende bereits

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Wir sind fast ein Jahr nach dem Finale der zweiten Staffel von Severance, und laut Hauptdarstellerin Adam Scott hat die dritte Staffel noch nicht mit den Dreharbeiten begonnen. Trotzdem bleibt Scott als ausführender Produzent der Serie sich bewusst, wohin die Handlung führt, und ist sehr begeistert davon.

"Ich bin Executive Producer der Serie, also bin ich an allem beteiligt. Wir sprechen ständig mit den Autoren und Dan [Erickson]. Ich weiß alles über das, was passiert. [Als Schauspieler] Ich mag es, so viele Informationen wie möglich zu haben", sagte Scott zu Variety und verriet, dass er das Ende von Severance bereits kennt.

Im selben Interview hat Scott auch Staffel 3 angedeutet und gesagt: "Es wird großartig. Es gibt so viele Überraschungen. Ich kann es kaum erwarten, es zu drehen. Ben [Stiller] ist immer noch sehr in die Serie eingebunden. Es wird großartig. Weißt du, es sind über zwei Jahre vergangen, seit wir Staffel 2 fertig gemacht haben. Wir sind alle gespannt darauf, zurückzukehren. Wir vermissen uns."

Scott gab zu, dass er hart für die Rolle des Mark Scout in Severance gekämpft hat, denn nach Parks and Recreation wollte er wirklich etwas mit mehr dramatischem Flair. Nachdem er die Hauptrolle in dem erfolgreichen Drama bekommen hat, hofft er, dass es wie andere Prestige-Dramen durchkommt.

"Ich liebe Twin Peaks so sehr und ich liebe es, dass die Leute es immer wieder entdecken. Ich weiß nicht, ob [Severance ] in der Kultur leben und so in Erinnerung bleiben werden, aber ich stimme zu – es liegt viel Kraft darin, nicht zu wissen. Etwas, das wir in der Serie immer versuchen, ist, ein Element des Geheimnisses zu bewahren. Ich liebte, wie The Sopranos endete. Ich war frustriert davon, aber es war brillant und ich habe es immer noch nicht herausgefunden", sagte Scott.