Adam Scott erlebt eine irische Reise aus seinen schlimmsten Albträumen in Hokum

In einer Welt voller wiederholter Unsinn, Adaptionen und eher mittelmäßiger Unterhaltung sticht das Horror-Genre weiterhin hervor und ist eine Bastion der Kreativität. Es gibt eine ständige Flut spannender neuer Projekte, besonders von Produktionsfirmen, die sich durch die Lieferung solcher Produkte etabliert haben. Ein Beispiel ist Neon, der nach dem Vorzeigen von Longlegs in jüngerer Vergangenheit bald mit dem Film namens Hokum zurückkehren wird.

Dies ist ein Horrorfilm, der einem Romanautor folgt, gespielt von Adam Scott, der nach Irland reist, um ein abgelegenes Gasthaus zu besuchen, um die Asche seiner Eltern zu verstreuen. Doch bald verschlechtert sich die Lage, als dieser Autor erkennt, dass das Gasthaus von einer furchterregenden Hexe heimgesucht wird, die ihn zwingt, sich schrecklichen Visionen und Ereignissen aus seiner Vergangenheit zu stellen.

Die Premiere startet am 1. Mai im Kino, und unten können Sie den Trailer und die Zusammenfassung von Hokum sehen. Wer an der Spitze dieses Films steht, so wurde er von Damian McCarthy geschrieben und inszeniert, der zuvor für Oddity bekannt war.

"Als der Romanautor Ohm Bauman sich in ein abgelegenes Gasthaus zurückzieht, um die Asche seiner Eltern zu verstreuen, wird er von Geschichten über eine Hexe verzehrt, die die Hochzeitssuite heimtucht. Beunruhigende Visionen und ein schockierendes Verschwinden zwingen ihn, sich dunklen Ecken seiner Vergangenheit zu stellen."