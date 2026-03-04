Activision kontert, nachdem eine Studie behauptet, Call of Duty-Spieler seien die größten Betrüger des Gamings

HQ

Ob sie es nun wirklich waren oder nicht, wir alle haben schon einmal vermutet, dass ein Gegner in einem Mehrspieler-Spiel schummelt. Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, Marvel Rivals, Call of Duty – sie alle haben gelegentlich einen Spielverderber, der allen anderen das faire Spiel ruiniert, aber eine aktuelle Studie zeigte, dass Activisions Shooter-Reihe bei Cheatern die Führung einnimmt.

Die Studie von Surfshark zeigte, dass Call of Duty im Durchschnitt 66 monatliche Suchanfragen im Zusammenhang mit Betrug pro 1000 Spieler hatte. Diese Suchanfragen standen im Zusammenhang mit der Schaffung weiterer Betrüger, was die Behauptung begründet, dass Call of Duty einen größeren Anteil an Betrügern hat.

Das, wie von Activision angemerkt hat, ergab nicht ganz Sinn. "Betrug ist ein branchenweites Problem und eine Herausforderung, der wir rund um die Uhr angehen. Aber diese Studie handelt nicht vom Betrug, sondern von der Suche und enthält keine echten Betrugsdaten oder Eingaben aus den von ihr erwähnten Spielen", sagte ein Sprecher von Activision in einer Stellungnahme (via Insider Gaming).

"Der Schutz der Spielererfahrung erfordert genaue Daten, nachhaltige Durchsetzung und das fortbestehende Melden verdächtigen Verhaltens. Sensationelle Schlagzeilen lösen das Problem nicht. Konsistente Handlung tut das. Wir sind dazu verpflichtet", fährt die Erklärung fort.

Als führende Franchise mit Millionen von Spielern ist der Pool potenzieller Betrüger bei Call of Duty wahrscheinlich größer als bei vielen anderen Spielen. Allerdings ist das Betrügen bei Mehrspieler-Titeln ein Problem, das die gesamte Branche angeht, und nicht nur eine Reihe oder ein Spiel.