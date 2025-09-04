Absturz der Standseilbahn in Lissabon fordert mindestens 15 Tote

HQ

Die neuesten Nachrichten über Portugal . Die berühmte Gloria-Standseilbahn in Lissabon entgleiste diese Woche, wobei mindestens 15 Menschen getötet und 18 verletzt wurden. Der Unfall zerstörte eine der bekanntesten Attraktionen der Stadt, ein Symbol der Altstadt und eine beliebte Route für Touristen und Einheimische gleichermaßen.

Rettungskräfte arbeiteten sich durch die Trümmer, als die Beamten bestätigten, dass sich unter den Opfern auch Ausländer befanden. Sowohl der portugiesische Präsident als auch der Bürgermeister von Lissabon brachten ihre tiefe Trauer zum Ausdruck, während die Regierung einen nationalen Trauertag ausrief.

Die Ermittler haben eine formelle Untersuchung der Ursache des Unfalls eingeleitet, der eine geliebte, jahrhundertealte Verkehrslinie in einen der dunkelsten Tage der Hauptstadt verwandelte. "Es ist ein tragischer Tag für unsere Stadt. Lissabon trauert, es ist ein tragischer, tragischer Vorfall", sagte der Bürgermeister.