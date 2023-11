Aardman versichert den Fans, dass seine Claytastrophe "kein Grund zur Sorge" ist

HQ

Gestern berichteten wir über die bizarre Nachricht, dass das Stop-Motion-Animationsstudio Aardman mit einer Claydemie konfrontiert war, einer Claytastrophe, wenn man so will, da ihm der Ton ausging, den es für seine Projekte verwendet. Dies aufgreifend, hat Aardman nun jedoch eine Erklärung abgegeben, in der er zum Ausdruck bringt, dass die ganze Situation massiv übertrieben wurde und dass es in Zukunft in Ordnung sein wird.

Konkret erklärt Aardman: "Wir verfügen über einen hohen Bestand an Modelliermasse, um aktuelle und zukünftige Produktionen zu bedienen, und ähnlich wie Wallace in seiner Werkstatt haben wir hinter den Kulissen schon seit geraumer Zeit an Plänen gebastelt, um einen reibungslosen Übergang zu neuen Beständen zu gewährleisten, damit wir weiterhin unsere ikonischen Produktionen herstellen können."

Puh. Panik vorbei. Jetzt können wir alle Chicken Run: Dawn of the Nugget genießen, wenn es nächsten Monat in Ruhe auf Netflix landet.