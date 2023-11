Aardman hat nur genug Ton, um noch einen Film zu drehen

HQ

Aardman, das Stop-Motion-Animationsstudio mit Sitz in Bristol, Großbritannien, das dafür bekannt ist, Wallace & Gromit und Chicken Run mit Ton zum Leben zu erwecken, hat enthüllt, dass es vor einem ernsthaften Dilemma steht.

Laut The Telegraph steht Aardman vor dem Problem, dass der Ton ausgeht, den es braucht, um Filme zu machen. Der Grund dafür ist, dass das Studio eine ganz bestimmte Art von Ton verwendet, die bisher nur von Lewis Newplast hergestellt wurde. Was den Grund betrifft, warum Aardman in Schwierigkeiten steckt, so hat Newplast seinen Ton immer nur in einer Fabrik in Torquay hergestellt, und vor kurzem wurde diese Fabrik geschlossen, so dass Aardman keine zukünftige Lieferung seines charakteristischen Tons mehr hat.

Als er die Nachricht von der bevorstehenden Schließung hörte, kaufte Aardman so viel Ton auf, wie die Fabrik zur Verfügung hatte, aber Aardman merkt an, dass dies nur ausreichen wird, um einen weiteren Film zu drehen, insbesondere den nächsten Wallace & Gromit, der für 2024 erwartet wird. Das bedeutet, dass Aardman nach diesem Film einen geeigneten Tonersatz finden muss oder stattdessen gezwungen ist, die Produktion von Filmen ganz einzustellen.

Was das Animationsstudio als nächstes auf Lager hat, Chicken Run: Dawn of the Nugget wird nächsten Monat auf Netflix debütieren.