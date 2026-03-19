Aardman präsentiert einen neuen Trailer für Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom

Aardman, die Schöpfer von Wallace & Gromit und Chicken Run, bringen uns zurück zu einem friedlichen Bauernhof, der die klügsten und schelmischsten Schafe der Welt beherbergt. Ein weiterer Shaun the Sheep-Film kommt auf uns zu, der so aussieht, als könnte das Shauns Fluch des Wer-Kaninchens sein.

Der Trailer zeigt, wie Shaun, seine Herde und der Bauer wie Tote aufwachen, bevor die Gruppe ein riesiges, behaartes Biest am Horizont stolpern sieht. Schafe und Stadtbewohner gleichermaßen furchteinflößend, scheint es an Shaun liegen zu müssen, dieses Biest zu fangen und nach Hause zu bringen, bevor es Ärger macht.

Er ist so gruselig, wie ein Shaun the Sheep-Film nur sein kann, und landet kurz vor Halloween, sodass wir verstehen können, wie dies eine Horror-Alternative für jeden sein könnte, der Kürbisse liebt, aber Jumpscares hasst.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom reiht sich in eine Reihe aktueller Aardman-Projekte ein. 2024 holten sie Feathers McGraw für Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl zurück. Im Jahr zuvor haben sie die Chicken Run-Fortsetzung Dawn of the Nugget veröffentlicht, und bald steht auch ein Pokémon-Crossover an.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom kommt am 18. September in die Kinos.