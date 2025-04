A Minecraft Movie director: "Es wird bereits über eine Fortsetzung gesprochen"

HQ

Ob man es liebt oder hasst, A Minecraft Movie war bereits ein ziemlich großer Erfolg für Warner Bros., da der Film an einem Mega-Eröffnungswochenende für den Produktionsgiganten debütierte. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Erfolg dazu geführt hat, dass Gespräche darüber beginnen, was als nächstes kommt und ob es eine gute Entscheidung ist, eine Fortsetzung zu produzieren.

Im Gespräch mit Deadline verrät Regisseur Jared Hess, dass diese Gespräche bereits begonnen haben und dass er sich auch sehr darauf freut, in das Videospieluniversum zurückzukehren.

Auf die Frage nach einer Fortsetzung von A Minecraft Movie sagte Hess: "Nun, es würde so viel Spaß machen. Wir hatten so viel Spaß dabei, diesen Film zu machen, und es ist eine so weitläufige Welt im Spiel, und es gab so viele Dinge, die wir nicht erschlossen haben, die wir wollten. Ich hätte einen Riesenspaß dabei, die Fortsetzung zu machen, und es scheint, als ob bereits darüber gesprochen wird, also bin ich super aufgeregt. Es wird so viel Spaß machen, wieder in die Welt zurückzukehren. Die Fans haben einfach so eine gute Zeit. Wir haben es im Abspann angeteasert und die Fans scheinen verrückt danach zu sein."

Die große Frage bei einer Fortsetzung wäre, ob sie die Kritiker mehr beeindrucken kann, da der jüngste Film von Kritikern auf der ganzen Welt ziemlich verrissen wurde. Zugegeben, und das trotz verrückter Einspielergebnisse, und Sie wissen, was man sagt, Geld spricht...