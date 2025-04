A Minecraft Movie hat den größten Kassenstart aller Zeiten für einen Videospielfilm

HQ

Es wurde erwartet, dass A Minecraft Movie nach seiner Ankündigung und Enthüllung ein Hit werden würde. Trotz schlechter Kritiken nach dem Debüt des Films sind die Fans immer noch in Scharen gekommen, um die Videospieladaption zu sehen, die Jason Momoa, Jack Black und mehr in eine blockige Welt versetzt.

Als die neuesten Kassenzahlen am Wochenende veröffentlicht wurden, hat sich A Minecraft Movie als Rekordbrecher erwiesen und 157 US-Dollar auf dem US-Markt eingespielt, was es zum größten Kassenstart aller Zeiten für einen Videospielfilm in diesem Gebiet macht.

Weltweit spielte der Film 301 Millionen US-Dollar ein, bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar. Wir werden in den kommenden Wochen abwarten, wie beliebt der Film bleibt, aber als beliebtestes Videospiel aller Zeiten sind wir nicht überrascht, dass die Verfilmung von Minecraft eine solche Menge angezogen hat.

Außerdem hat der Film ein Publikum angezogen, das ihn ironisch betrachtete, nachdem es sich in die Sprüche von Jack Black im Film verliebt hatte. In einem Theater wurde offenbar die Polizei gerufen, nachdem die Zuschauer anfingen zu schreien und Popcorn auf die Linie "Chicken Jockey" zu werfen.