4J Studios spricht über seine Ambitionen für Reforj und wie es nicht besonders gut darin ist, neue Ideen abzulehnen.

Lange Zeit war einer der beliebtesten Namen in der Minecraft-Welt "Stampy" oder "Stampylonghead", ein britischer YouTuber, der dafür bekannt ist, Inhalte für alle Altersgruppen und Zuschauer in Mojangs äußerst beliebtem Titel zu erstellen. Stampy hat sich seitdem vom Erstellen von YouTube-Inhalten zurückgezogen, um eine neue Karriere in der Spieleentwicklung zu erschließen, wo er derzeit als Produzent bei den Scottish 4J Studios tätig ist, wo der Minecraft- und Hypixel-Challenger Reforj derzeit produziert wird.

Während unseres jüngsten Besuchs beim New Game Plus-Event des London Games Fest hatten wir das Privileg, mit Joe "Stampy" Garrett zu sprechen, um mehr über Reforj und die wirklich enormen Ambitionen für das Spiel zu erfahren. Mit diesem Thema im Hinterkopf haben wir uns gefragt, wie das Team es schafft, sich zu zügeln, vielleicht schrulligere und verrücktere Ideen auf die Hintergrund zu stellen, um sich stattdessen auf Schlüsselelemente zu konzentrieren. Die Antwort, in ihrer rudimentärsten Form, ist, dass das Entwicklerteam das nicht tut und einfach die Kreativität fließen lässt.

"Ich glaube nicht, dass wir besonders gut abschneiden. Wir wissen, dass wir einen langfristigen Plan haben. Wir wissen, dass es große Dinge gibt, die wir haben wollen, wie Fahrzeuge. Die Engine ist wirklich gut für Fahrzeuge. Wir haben Fahrzeuge in der Engine. Sie sind noch nicht im Spiel, aber sie waren in früheren Demos enthalten. Wir wissen also, was wir haben werden. Wir wissen, dass wir Einstiege mit diesen großen Blockbustern haben werden. Wir wissen, dass wir darauf hinarbeiten. Aber was die kleineren Dinge angeht oder Dinge, die wir etwas schneller implementieren können, wie neue Mobs oder neue Quality-of-Life-Features, passen wir uns sehr schnell daran an.

"Weißt du, weil wir so viel auf die Community hören, gibt es kleine Vorschläge oder so... 'Möbel oder so hinzufügen', ich weiß, dass ich kleine Vorschläge sage, und der Rest des Teams schaut das wahrscheinlich, als hätte ich zwei Monate daran gearbeitet! Weißt du, Dinge, die ein bisschen leichter umzusetzen sind als Fahrzeuge. Wir sind sehr agil und können das ziemlich schnell hinzufügen. Wir haben das große Ganze, wir kennen die Welt und haben so eine Art Grenze. Aber was die kleineren Teile angeht, die wir übernehmen, sperren wir uns bewusst nicht zu sehr ein. Wenn wir monatelang an etwas arbeiten und es dann der Community zeigen, und sie haben kein Interesse daran, oder sie sagen: 'Oh, es hätte so kommen können', dann haben wir einfach viel Zeit verschwendet, oder?

"Wir teilen also buchstäblich, wissen Sie, wenn wir an einem Mob-Typ arbeiten, zeigen wir es in der Gray-Box-Phase oder zeigen Konzeptkunst, und wir bekommen dann Feedback, bevor viele Animatoren es animieren oder Sounds hinzufügen. So versuchen wir also zu entwickeln, und es scheint zu funktionieren."

Das vollständige Interview mit Garrett findest du unten, und was mehr von Reforj betrifft, befindet sich das Spiel noch in Entwicklung und sucht mehr Community-Feedback, um seine Richtung und zukünftigen Pläne zu gestalten.