40 Jahre nach der Heysel-Tragödie, dem Tag, der den Fußball für immer veränderte

Der 29. Mai 1985 ist einer der dunkelsten Tage in der Geschichte des Fussballs. Was eigentlich eine Feier sein sollte, wurde zu einer der schlimmsten Tragödien in einem Fußballstadion mit 39 Toten und 600 Verletzten. Was folgte, war ein beispielloses Verbot des englischen Fußballs durch die UEFA und ein Wendepunkt gegen den Hooligalinismus, obwohl es an jenem schicksalhaften Tag vor 40 Jahren noch viele weitere Misserfolge gab.

Liverpool und Juventus Turin reisten nach Brüssel, um das Finale des Europapokals der Landesmeister zu bestreiten. Lokale Fans für jeden Verein wurden auf verschiedenen Seiten des Stadions platziert, um Konflikte zu vermeiden. Die Sektion Z, die sich direkt neben den Liverpooler Ultras befindet und nur durch einen Zaun getrennt ist, wurde jedoch als neutrale Zone belassen, die hauptsächlich von Juventus-Fans besetzt war, die Tickets gekauft hatten. Eine Stunde vor dem Anpfiff begannen Liverpooler Hooligans damit, Gegenstände auf Juventus-Fans im Block Z zu werfen, und einige begannen, auf sie zuzustürmen, so dass die wenigen Polizisten hilflos waren.

Als Juventus-Fans versuchten, zu entkommen, wurden sie von der Mauer zerquetscht und eingeschlossen. Schließlich stürzten die Mauern ein und Dutzende von Menschen stürzten, wurden vom Beton oder von anderen Menschen zerschmettert und erstickten. Die Behörden waren überfordert und versuchten, eine größere Konfrontation zu vermeiden, um zu verhindern, dass die Juventus-Fans das Ganze auf der anderen Seite des Stadions miterlebten.

Warum wurde das Spiel nicht abgesagt?

Trotz der großen Zahl von Opfern (die meisten von ihnen Italiener) fand das Spiel mit einiger Verspätung statt. UEFA-Offizielle, Englush, belgische und italienische Fußballverbände sowie die Strafverfolgungsbehörden waren sich einig, dass das Spiel stattfinden sollte, um größere Zwischenfälle zu vermeiden, da sie befürchteten, dass die Zahl der Opfer viel höher sein könnte, wenn die über 60.000 Fans aus dem Stadion gebracht werden müssten, was wahrscheinlich zu Kämpfen zwischen beiden Fandoms führen würde.

"Was ich am meisten in Erinnerung habe, sind die Schmerzensschreie der Menschen, die erstickten, und die Freudenschreie der Fans, die den Sieg von Juve feierten, ohne sich der Tragödie bewusst zu sein, die sich gerade abgespielt hatte", sagte der ehemalige ehemalige Polizeikommissar Roland Vanreusel auf RFI. Das Spiel endete 1:0 für Juventus, durch einen Elfmetertreffer von Michel Platini, während die Behörden noch Verletzungen aus Block Z behandelten. "Der Franzose sprang vor Freude, obwohl er wusste, dass es Tote gegeben hatte. Das hat mich lebenslang vom Fußball abgehalten."

Die gewaltigen Auswirkungen der Heysel-Tragödie

Vieles scheiterte an diesem Tag, angefangen bei den Sicherheitskräften. Laut Vanreusel war in letzter Minute ein Gendarmeriekommandeur eingesprungen, um den erkrankten Offizier zu ersetzen. "Er hatte nur 10 unglückliche Männer zwischen die Anhänger beider Seiten gestellt, obwohl mindestens ein Zug von 30 Mann nötig gewesen wäre, wie ich es in dem Sektor unter meiner Verantwortung getan hatte."

Das Heysel-Stadion war eindeutig nicht für die Austragung eines solchen hochriskanten Spiels geeignet, mit vielen strukturellen Mängeln, die zum Einsturz der Mauer führten, der viele weitere Todesopfer forderte. Berichten zufolge dauerte die offizielle Inspektion des Stadions vor dem Spiel nur dreißig Minuten, und die UEFA hatte die Bitten, ein anderes Stadion zu wählen, ignoriert.

Es gibt jedoch auch andere Tragödien in Fußballstadien, wie die Katastrophe von Hillsborough vier Jahre später, bei der 97 Menschen durch Menschenansammlungen starben, die Heysel-Vorfälle aufgrund von Gewalt von Hooligans, und insbesondere von Liverpooler Hooligans. Das veranlasste die UEFA, gegen den gesamten englischen Fußball vorzugehen und alle englischen Wettbewerbe auf unbestimmte Zeit zu sperren, die am Ende fünf Jahre und für Liverpool sechs Jahre betrug.

Während erste Berichte die ganze Schuld den Liverpool-Fans zuschrieben, wurden auch die Polizei und die Behörden mitverantwortlich gemacht, und Belgien wurde schließlich für zehn Jahre von der Ausrichtung der europäischen Endspiele ausgeschlossen.

Die Katastrophe verschärfte auch den Kampf gegen Hooliganismus, und Margaret Thatcher forderte härtere Haftstrafen für gewalttätige Fußballfans. Es wurden mehr Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um Ultras zu vermeiden, aber tiefgreifende, strukturelle Veränderungen an den Stadien traten in England erst nach der Hillsborough-Katastrophe im Jahr 1989 in Kraft, bei der 97 Menschen bei einem Gedränge starben.